Каждому утверждению из левого столбца поставте в соответствие утверждение из правого столбца. А)расходы увеличелись на 100%; 1)расходы увеличились примерно в 1,5 раза Б)расходы цменьшились на 50%; 2)расходы уменьшились пример...
Алгебра
Каждому утверждению из левого столбца поставте в соответствие утверждение из правого столбца. А)расходы увеличелись на 100%; 1)расходы увеличились примерно в 1,5 раза Б)расходы цменьшились на 50%; 2)расходы уменьшились примерно на треть В)расходы уменьшились на 30%; 3)расходы увеличились вдвое 4)расходы уменьшились вдвое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А3 Б4 В2 Вот такие соответствия
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