Груз начинают поднимать вертикально вверх с постоянным ускорением. Во сколько ра?? работа, совершенная за первую секунду движения, меньше работы, совершаемой за следующую, вторую секунду?

Физика
Груз начинают поднимать вертикально вверх с постоянным ускорением. Во сколько ра?? работа, совершенная за первую секунду движения, меньше работы, совершаемой за следующую, вторую секунду?
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