Грузовая машина проехала 336 км с одинаковой скоростью 42 км/ч на обратный путь маши??а затратила на 1 ч меньше с какой скоростью возвращалась машина ?
Математика
Грузовая машина проехала 336 км с одинаковой скоростью 42 км/ч на обратный путь маши??а затратила на 1 ч меньше с какой скоростью возвращалась машина ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)336:42=8ч-ехала сначала. 2)8-1=7ч-ехала обратно. 3)336:7=48км/ч-скорость обратного пути. ОТВЕТ: 48км/ч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Путешествуя на поезде ваня заметил что впереди его вагона 8 вагонов а за его вагон??м ещё 11 вагонов. сколько всего вагонов в поезде
Математика
Из двух населенных пунктов, расстояние между которыми 32,4 километра, одновременно выехали навстречу друг другу мотоциклист и велосипедист. Сколько...
Математика
Из двух Городов расстояние между которыми 5250 км вылетели в 8 утра на встречу друг другу два самолёта через три часа они встретились в пути один с...
Алгебра