Грузовая машина проехала 336 км с одинаковой скоростью 42 км/ч на обратный путь маши??а затратила на 1 ч меньше с какой скоростью возвращалась машина ?

Математика

Грузовая машина проехала 336 км с одинаковой скоростью 42 км/ч на обратный путь маши??а затратила на 1 ч меньше с какой скоростью возвращалась машина ?

Автор: Гость