Грузовая машина проезжает расстояние между двумя городами за 30ч. Если грузовая и ??егковая машины одновременно отправятся из этих городов навстречу друг другу, то они встретятся через 12 часов. За сколько часов расстояние межд...

Математика
Грузовая машина проезжает расстояние между двумя городами за 30ч. Если грузовая и ??егковая машины одновременно отправятся из этих городов навстречу друг другу, то они встретятся через 12 часов. За сколько часов расстояние между городами проезжает легковая машина?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1/12-1/30=5/60-2/60=3/60=1/20часть проезжает легковая машина за один час 1:1/20=20часов за столько часов расстояние между городами проезжает легковая машина
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