Фанетычны разбор(разбор слова па гукам ) слоу беларуски Бацькаушчына,дзяцька, мал??ньки
Беларуская мова
Фанетычны разбор(разбор слова па гукам ) слоу беларуски Бацькаушчына,дзяцька, мал??ньки
Ответ(ы):
Гость:
Беларуски -9 литар, 9 гукау, бацькаушчына - 12 литар, 11 гукау, дзядзька - 6 литар, 5 гукау, маленьки -8 литар, 7 гукау.
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