Помгите очень надо плз
Геометрия
Помгите очень надо плз
Ответ(ы):
Гость:
Абсд - трапеция треугольник аоб подобен треульнику одс K-отношение = 12/4.8=2.5 ос/ао=К=2.5 (ас-ао)/ао=2.5 (7.5-ао)/ао=2.5 7.5-ао=ао*2.5 ао=7.5-2.5ао ао=2.5(3-ао) у меня пока что только так получается. что то я запуталась) мб это подтолкнет тебя на мысль)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для ремонта квартиры купили три банки краски.Масса первой банки 15,12 кг,а во второй на 7,025 кг меньше,чем в первой банке,а в третье столько,сколь...