Помгите очень надо плз

Геометрия
Помгите очень надо плз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Абсд - трапеция  треугольник аоб подобен треульнику одс K-отношение = 12/4.8=2.5 ос/ао=К=2.5 (ас-ао)/ао=2.5 (7.5-ао)/ао=2.5 7.5-ао=ао*2.5 ао=7.5-2.5ао ао=2.5(3-ао) у меня пока что только так получается. что то я запуталась) мб это подтолкнет тебя на мысль)
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