Кабинет Министров (разбор слова по звукам) слов Беларусский Бацькаушчына, дяди, маленький
Беларуская мова
Кабинет Министров (разбор слова по звукам) слов Беларусский Бацькаушчына, дяди, маленький
Ответ(ы):
Гость:
Беларусский - 11 литар, 10 гукау, бацькаушчына - 12 литар, 11 гукау, дяди - 4 литары, 4 гука, маленький - 9 литар, 8 гукау.
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