Гусь лапчатый-объясните что значит этот фразеолагизм
Русский язык
Гусь лапчатый-объясните что значит этот фразеолагизм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Ну, ты и гусь лапчатый!» Этот фразеологизм, означающий, что речь идет о плутоватом, изворотливом человеке, пройдохе, который загребает хорошо, знаком всем
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