Густой туман надежно укрыл боевые корабли. Разобрать по членам предложения с ук??занием частей речи
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Густой туман надежно укрыл боевые корабли. Разобрать по членам предложения с ук??занием частей речи
Ответ(ы):
Гость:
Густой (прилагательное ,определение) туман (существительное,подлежащее) надежно (наречие,обстоятельство) укрыл (глагол,сказуемое) боевые (прилагательное,определение) корабли (существительное,дополнение) .
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