Какие слова получатся если заменить в них парный звонкий согласный на парный глухой жар коза борт голос день
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Какие слова получатся если заменить в них парный звонкий согласный на парный глухой жар коза борт голос день
Ответ(ы):
Гость:
Шар Коса Порт Колос Тень
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