Переведите пожалуйстаааааа

Английский язык
Переведите пожалуйстаааааа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Читайте брошюры перед тем, как выбрать агенство, через которое вы хотите путешествовать. Они говорят что-нибудь об экологических проблемах? Если нет, то расспросите ваших турагентов о них, попросите советов. Выясните больше о стране, в которую собираетесь поехать. Перед поездкой узнайте об обычаях и традициях. Некоторые туристы фотографируются с местными жителями без разрешения. Во многих странах это очень невежливо. Старайтесь не тратить попусту воду и электричество. Они могут быть ограничены в этой стране. Не покупайте сувениры, сделанные из шкуры, меха, кожи животных. Но не только это - говорите продавцам почему не хотите покупать подобные вещи. (Т.к. это жестоко по отношению к животным) Делайте записи, заметки во время вашего путешествия. Был ли ваш курорт загрязнен? Гостеприимны ли местные жители? Отправьте копию своих записей в турагенство, которое организовывало вашу поездку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Срочно, пожайлуста, сделайте синтаксический разбор предложения: "Казалось бы, мо??но легко, листая журнал или книгу, где помещены репродукции раб...
Ответить
Литература
Герой ,, Прошка,, из какого произведения?
Ответить
Математика
Кусок ленты длиной 6м разрезали на мелкие кусочки.Длина одной части 0,5 м.Сколько частей получилось?
Ответить
Математика
4 т7ц=?кг%%$$$$$%%%$%
Ответить
Математика
Чему равен НОД( 3,11 )
Ответить