Переведите пожалуйстаааааа

Гость: Гость:

Читайте брошюры перед тем, как выбрать агенство, через которое вы хотите путешествовать. Они говорят что-нибудь об экологических проблемах? Если нет, то расспросите ваших турагентов о них, попросите советов. Выясните больше о стране, в которую собираетесь поехать. Перед поездкой узнайте об обычаях и традициях. Некоторые туристы фотографируются с местными жителями без разрешения. Во многих странах это очень невежливо. Старайтесь не тратить попусту воду и электричество. Они могут быть ограничены в этой стране. Не покупайте сувениры, сделанные из шкуры, меха, кожи животных. Но не только это - говорите продавцам почему не хотите покупать подобные вещи. (Т.к. это жестоко по отношению к животным) Делайте записи, заметки во время вашего путешествия. Был ли ваш курорт загрязнен? Гостеприимны ли местные жители? Отправьте копию своих записей в турагенство, которое организовывало вашу поездку.