Кусок ленты длиной 6м разрезали на мелкие кусочки.Длина одной части 0,5 м.Сколько частей получилось?

Математика
Кусок ленты длиной 6м разрезали на мелкие кусочки.Длина одной части 0,5 м.Сколько частей получилось?
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Ответ(ы):
Гость:
1)6:0,5=12 Почему: 0,5*12=6
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