Ребят кто нибудь знает план к рассказу Алёны Василевич "Сябры" ? По белоруской литературе!

Беларуская мова
Ребят кто нибудь знает план к рассказу Алёны Василевич "Сябры" ? По белоруской литературе!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Сябры Лёня і Грыша. 2. Зайздрасць Грышы. 3. Дарога праз лес. 4.Лёня адзін у лесе. 5.Лене страшна. 6. Валненне бацькоу. 7. Размауленне цёткі Насці з суседкай. 6.Спасенне лёні. 7. Хвароба лёні. 8. Сустрэча сяброу, сяброуства.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите пожалуйстаааааа
Ответить
Русский язык
Срочно, пожайлуста, сделайте синтаксический разбор предложения: "Казалось бы, мо??но легко, листая журнал или книгу, где помещены репродукции раб...
Ответить
Литература
Герой ,, Прошка,, из какого произведения?
Ответить
Математика
Кусок ленты длиной 6м разрезали на мелкие кусочки.Длина одной части 0,5 м.Сколько частей получилось?
Ответить
Математика
4 т7ц=?кг%%$$$$$%%%$%
Ответить