Ребят кто нибудь знает план к рассказу Алёны Василевич "Сябры" ? По белоруской литературе!
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Ребят кто нибудь знает план к рассказу Алёны Василевич "Сябры" ? По белоруской литературе!
Ответ(ы):
Гость:
1. Сябры Лёня і Грыша. 2. Зайздрасць Грышы. 3. Дарога праз лес. 4.Лёня адзін у лесе. 5.Лене страшна. 6. Валненне бацькоу. 7. Размауленне цёткі Насці з суседкай. 6.Спасенне лёні. 7. Хвароба лёні. 8. Сустрэча сяброу, сяброуства.
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