Употребите правильную временную форму глагола . Rudolf Nuriev....a great dancer.

Английский язык
Употребите правильную временную форму глагола . Rudolf Nuriev....a great dancer.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Rudolf nuriyev is a great dancer
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