Гвоздь, три винта и два шурупа вместе весят 24грамма: два гвоздя, четыре шурупа и пя??ь винтов вместе весят 44грамма. Сколько весит винт?

Гость: Гость:

Масса гвоздя = х масса винта = у, масса шурупа = z. Составим 2 уравнения x + 3y + 2z = 24; (1) 2x + 5y + 4z = 44 (2) Умножим 1 уравнение на 2 и вычтем из него 2 уравнение. 2x + 6y + 4z = 48; 2x + 5y + 4z = 44; y = 4 грамма. Ответ: шуруп весит 4 грамма. Можно на словах решить гвоздь, 3 винта и 2 шурупа весят 24 грамма. А 2 гвоздя, 6 винтов и 4 шурупа весят в 2 раза больше, то есть48 граммов. А по условию 2 гвоздя, 4 шурупа и 5 винтов весят 44 грамма, что отличается от того, что в первом услоии, только массой 1 шурупа, то есть 48 - 44= 4 грамма