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Гвз в каком состоянии может быть
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Гвз в каком состоянии может быть
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Газ бывает в газообразном состояние
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