HELP!!!!!!!!найдите угловой коэффициент касательной, проведенной к графику функции f(x)=-3sin2x+5cos3x-7 в точке абсциссой x=pi/2

Математика
HELP!!!!!!!!найдите угловой коэффициент касательной, проведенной к графику функции f(x)=-3sin2x+5cos3x-7 в точке абсциссой x=pi/2
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