Запишите как можно больше и как можно меньшее число используя записи цифру 8 цифру 7 , три цифры 0. Найдите сумму этих чисел

Математика

Запишите как можно больше и как можно меньшее число используя записи цифру 8 цифру 7 , три цифры 0. Найдите сумму этих чисел

Автор: Гость