Запишите как можно больше и как можно меньшее число используя записи цифру 8 цифру 7 , три цифры 0. Найдите сумму этих чисел
Математика
Запишите как можно больше и как можно меньшее число используя записи цифру 8 цифру 7 , три цифры 0. Найдите сумму этих чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольшее 87000 Наименьшее 70008 Сумма 157008
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Математика
Вычислите :1) 1,37:2; 8,4:15; 11,16:18; 2) 0,4:8; 0,3 :5; 0,8 : 5 ; 3) 4,8:12; 13 ,6:16;.0,8:20; 4) 0,35:7; 0,54:9 ; 0,72:4;