Запишите как можно больше и как можно меньшее число используя записи цифру 8 цифру 7 , три цифры 0. Найдите сумму этих чисел

Математика
Запишите как можно больше и как можно меньшее число используя записи цифру 8 цифру 7 , три цифры 0. Найдите сумму этих чисел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольшее 87000 Наименьшее 70008 Сумма 157008
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