Я буду вспоминать свое детство рассматривая мои рисунки через несколько лет - на английском, без переводчика.

Английский язык
Я буду вспоминать свое детство рассматривая мои рисунки через несколько лет - на английском, без переводчика.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I will remembering his childhood considering their drawings after few years.
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