Я кашлею,ты кашляешь,он кашляет мы кашляем Укажи лицо местоимений

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Я кашлею,ты кашляешь,он кашляет мы кашляем Укажи лицо местоимений
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Автор: Гость
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Гость:
Тут легко че уж там
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