Я не нашла в книге по Историе кто такие легеоны?
История
Я не нашла в книге по Историе кто такие легеоны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЛегИон - основная организационная единица в армии Древнего Рима. Численность легиона в разное время составляла около 3-8 тысяч человек. Первоначально легионом называлось все римское войско, представлявшее собой собрание вооруженных граждан Рима
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Передайте смысл предложения своими словами в 2-3 вариантах. На восьмидесяти страницах повести мне открылась совершенно новый для меня мир.
Русский язык