Я не нашла в книге по Историе кто такие легеоны?

История
Я не нашла в книге по Историе кто такие легеоны?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЛегИон - основная организационная единица в армии Древнего Рима. Численность легиона в разное время составляла около 3-8 тысяч человек. Первоначально легионом называлось все римское войско, представлявшее собой собрание вооруженных граждан Рима
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