Я не жалея мыла Нос терпеливо мыла. Зависело б (от)мыла. веснушки я б (от) мыла. спиши.подчеркни выделенные жирным шрифтом слова называющие действия двумя чертаи.
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Я не жалея мыла Нос терпеливо мыла. Зависело б (от)мыла. веснушки я б (от) мыла. спиши.подчеркни выделенные жирным шрифтом слова называющие действия двумя чертаи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не жалея мыла Нос терпеливо мыла. Зависело б от мыла. веснушки я б отмыла. - подчеркнёшь: мыла,отмыла.
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