Я сестра и мама весим 140 кг мама весит на 10 кг больше чем сестра,а вместе на 80 кг бол??ше чем Я. Сколько я вешу?

Алгебра

Я сестра и мама весим 140 кг мама весит на 10 кг больше чем сестра,а вместе на 80 кг бол??ше чем Я. Сколько я вешу?

Автор: Гость