Я сестра и мама весим 140 кг мама весит на 10 кг больше чем сестра,а вместе на 80 кг бол??ше чем Я. Сколько я вешу?
Алгебра
Я сестра и мама весим 140 кг мама весит на 10 кг больше чем сестра,а вместе на 80 кг бол??ше чем Я. Сколько я вешу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты- x сестра- y мама- z x+y+z=140 y+10= z x+8=y+z ......................... z=140-y-x x+80=y+140-y-x 2x=60 x=30 ........................... 30+80=x+2 z=110-y y+10=110-y 2y=100 y=50 ............................. z=50+10 =60 Ответ: 60 кг
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