Начерти квадрат, площадь которого меньше, чем 16 см. Начерти прямоугольник, площадь которого меньше, чем 16см
Математика
Начерти квадрат, площадь которого меньше, чем 16 см. Начерти прямоугольник, площадь которого меньше, чем 16см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторона квадрата будет равна 3(1,2) так как площадь квадрата=а×а длинна прямоугольника может быть(1,2,3,4) ширина(1,2,3) площадь прямоугольника =а×b
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