Начерти квадрат, площадь которого меньше, чем 16 см. Начерти прямоугольник, площадь которого меньше, чем 16см

Математика

Начерти квадрат, площадь которого меньше, чем 16 см. Начерти прямоугольник, площадь которого меньше, чем 16см

Автор: Гость