перевод текста c'est papa qui decide пж

Французский язык
перевод текста c'est papa qui decide пж
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Автор: Гость
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Гость:
Пошла гулять быстро.Вот и все
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