Трихинела паразитирует в..

Биология
Трихинела паразитирует в..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В природе в роли хозяев трихинелл обычно оказываются плотоядные млекопитающие, хотя в экспериментальных условиях удавалось заразить и травоядных. Домашние животные могут заражаться от диких, поедая их. Например, известно, что жизненный цикл некоторых видов способен осуществляться в свиньях и крысах. При очень интенсивных инвазиях хозяин может погибнуть.
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