Горы между внутриматериковым морем и самым большим на Земле озером, 5 букв, вторая - и.
География
Горы между внутриматериковым морем и самым большим на Земле озером, 5 букв, вторая - и.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горы между Аральским морем и Байкалом - это Саяны и Алтай.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Химия
Элементы третьего периода соответствует оксид, хорошо растворимый в воде с образ??ванием сильной двухосновной кислоты. охарактерезуйте этот элеме...
Окружающий мир