Горы между внутриматериковым морем и самым большим на Земле озером, 5 букв, вторая - и.

География
Горы между внутриматериковым морем и самым большим на Земле озером, 5 букв, вторая - и.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горы между Аральским морем и Байкалом - это Саяны и Алтай.
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