Элементы третьего периода соответствует оксид, хорошо растворимый в воде с образ??ванием сильной двухосновной кислоты. охарактерезуйте этот элемент. каковы состав и свойства соответсвующего ему простого вещества?
Химия
Элементы третьего периода соответствует оксид, хорошо растворимый в воде с образ??ванием сильной двухосновной кислоты. охарактерезуйте этот элемент. каковы состав и свойства соответсвующего ему простого вещества?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S-сера SO3 -ксид серы H2SO4 серная кислота (двухосновная) Сера- твердое кристаллическое вещество желтого цвета. В воде не растворяется
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