Элементы третьего периода соответствует оксид, хорошо растворимый в воде с образ??ванием сильной двухосновной кислоты. охарактерезуйте этот элемент. каковы состав и свойства соответсвующего ему простого вещества?

Химия

Элементы третьего периода соответствует оксид, хорошо растворимый в воде с образ??ванием сильной двухосновной кислоты. охарактерезуйте этот элемент. каковы состав и свойства соответсвующего ему простого вещества?

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