Начав торможение с ускорением 0,4м/с , автокран прошёл до остановки 250м . Оприделите время торможения .

Физика
Начав торможение с ускорением 0,4м/с , автокран прошёл до остановки 250м . Оприделите время торможения .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот формулы: и  По этим формулам у меня получилось что автокран потратил 35,4 сек на торможение.
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