Начав торможение с ускорением 0,4м/с , автокран прошёл до остановки 250м . Оприделите время торможения .
Физика
Начав торможение с ускорением 0,4м/с , автокран прошёл до остановки 250м . Оприделите время торможения .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот формулы: и По этим формулам у меня получилось что автокран потратил 35,4 сек на торможение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Помогите составить 5 предложений вопросительных и 5 отрицательных со словом Wear и 10 обычных в Present Simple and Present Continious
Русский язык
Учительница задала Юле и Гене вопрос: Какие окончания в предложном падеже имеют с??ова автомобиль и мебель? Отметь, кто из ребят дал правильный отв...