Учительница задала Юле и Гене вопрос: Какие окончания в предложном падеже имеют с??ова автомобиль и мебель? Отметь, кто из ребят дал правильный ответ. Если правильного ответа нет, напиши свой и докажи его. 1) Юля: В предложном...
Русский язык
Учительница задала Юле и Гене вопрос: Какие окончания в предложном падеже имеют с??ова автомобиль и мебель? Отметь, кто из ребят дал правильный ответ. Если правильного ответа нет, напиши свой и докажи его. 1) Юля: В предложном падеже слова автомобиль и мебель имеют одинаковые окончания -Е 2) Гена: В предложном падеже слова автомобиль и мебель имеют одинаковые окончания -И. 3) Правильного ответа нет. Мой ответ:_________________________________________________________________________________________________________________________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)правильного ответа нет. Автомобиль(о ком,о чем?) об автомобиле Мебель(о ком,о чем?) о мебели ПРоверим: автомобиль-2 склонение,(о столЕ) мебель- 3 склонение( о печИ)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Очень срочно помогите плиз. Расстояние между соседними километровыми столбами э??ектропоезд проходит за 1 минуту 12 секунд.Найдите скорость электр...
Русский язык
Математика