Учительница задала Юле и Гене вопрос: Какие окончания в предложном падеже имеют с??ова автомобиль и мебель? Отметь, кто из ребят дал правильный ответ. Если правильного ответа нет, напиши свой и докажи его. 1) Юля: В предложном...

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Учительница задала Юле и Гене вопрос: Какие окончания в предложном падеже имеют с??ова автомобиль и мебель? Отметь, кто из ребят дал правильный ответ. Если правильного ответа нет, напиши свой и докажи его. 1) Юля: В предложном падеже слова автомобиль и мебель имеют одинаковые окончания -Е 2) Гена: В предложном падеже слова автомобиль и мебель имеют одинаковые окончания -И. 3) Правильного ответа нет. Мой ответ:_________________________________________________________________________________________________________________________________

Автор: Гость