Очень срочно помогите плиз. Расстояние между соседними километровыми столбами э??ектропоезд проходит за 1 минуту 12 секунд.Найдите скорость электропоезда,выразив её в километрах в час?

Алгебра

Очень срочно помогите плиз. Расстояние между соседними километровыми столбами э??ектропоезд проходит за 1 минуту 12 секунд.Найдите скорость электропоезда,выразив её в километрах в час?

Автор: Гость