Очень срочно помогите плиз. Расстояние между соседними километровыми столбами э??ектропоезд проходит за 1 минуту 12 секунд.Найдите скорость электропоезда,выразив её в километрах в час?
Алгебра
Очень срочно помогите плиз. Расстояние между соседними километровыми столбами э??ектропоезд проходит за 1 минуту 12 секунд.Найдите скорость электропоезда,выразив её в километрах в час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 км - расстояние 1 мин 12 с = 1.12/60 с = 1,2 мин = 0,02 ч - время 1 км : 0,02 ч = 50 км/ч - скорость поезда
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