На какие типы подразделятся земная кора в зависимости от состава и структуры? дай??е краткое описание.

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Земна кора відрізняється під материками та океанами. Розрізняють материкову та океанічну земну кору, що різняться за складом, будовою. У залежності від густини порід, що її складають, у корі виділяють три шари: «базальтовий», «гранітний» та осадовий.