Решите уравнение 6x-(9x+7)=11
Алгебра
Решите уравнение 6x-(9x+7)=11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х-(9х+7)=11 6х-9х-7=11 -3х=11+7 -3х=18 х=18:-3 х=-6
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