ПОМОГИТЕ! Согласно правилам дорожного движения тормозная система легкового авт??мобиля считается исправной, если при торможении автомобиля, который движется со скоростью 36 км / ч по сухой и ровной дороге, ускорения составляет...

Физика

ПОМОГИТЕ! Согласно правилам дорожного движения тормозная система легкового авт??мобиля считается исправной, если при торможении автомобиля, который движется со скоростью 36 км / ч по сухой и ровной дороге, ускорения составляет 5 м / с2(в квадрате). Вычислите тормозной путь, соответствующий этой норме.

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