ПОМОГИТЕ! Согласно правилам дорожного движения тормозная система легкового авт??мобиля считается исправной, если при торможении автомобиля, который движется со скоростью 36 км / ч по сухой и ровной дороге, ускорения составляет...
Физика
ПОМОГИТЕ! Согласно правилам дорожного движения тормозная система легкового авт??мобиля считается исправной, если при торможении автомобиля, который движется со скоростью 36 км / ч по сухой и ровной дороге, ускорения составляет 5 м / с2(в квадрате). Вычислите тормозной путь, соответствующий этой норме.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V0x = 36 км/ч = 10 м/с Vx = 0 м/с ax = - 5 м/с^2 Найти: Δrx Решение: Δrx = (Vx^2 - V0x^2)/2ax Δrx = (0 - 100)/2*(-5) = -100/-10 = 10 м Ответ: Тормозной путь составит = 10 метров.
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