Периметр ромба, с углом в 60 градусов, равен 60 см. найдите егр меньшую диагональ.
Математика
Периметр ромба, с углом в 60 градусов, равен 60 см. найдите егр меньшую диагональ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: АВСD - ромб ∠АВС=60° _____________ АС - ?см Р=AB*4=60см АВ=BС=CD=AD=P:4=60:4=15(см) В Δ АВС: АВ=ВС, ∠ВАС=∠АСВ=(180-60):2=60°⇒ ΔАВС - равносторонний⇒ АВ=ВС=АС=15см Ответ: АС=15см
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