Даю 25 балов.Производительность машины для изготовления бутылок - 16 бутылок за 2 ми??уты. Какая производительность машины будет в сутки? Укажи верный ответ: а) 2384; 6) 11520; в) 176; г) 282.

Математика

Даю 25 балов.Производительность машины для изготовления бутылок - 16 бутылок за 2 ми??уты. Какая производительность машины будет в сутки? Укажи верный ответ: а) 2384; 6) 11520; в) 176; г) 282.

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