Даю 25 балов.Производительность машины для изготовления бутылок - 16 бутылок за 2 ми??уты. Какая производительность машины будет в сутки? Укажи верный ответ: а) 2384; 6) 11520; в) 176; г) 282.
Математика
Даю 25 балов.Производительность машины для изготовления бутылок - 16 бутылок за 2 ми??уты. Какая производительность машины будет в сутки? Укажи верный ответ: а) 2384; 6) 11520; в) 176; г) 282.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б).1-час по 2 мин 480 бут.24×480=11520
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