Сколько холодной воды при температуре 8°С нужно добавить к 80 л горячей воды при 90°??,чтобы подготовить ванну с температурой воды 30°С? Помогите пожалуйста даю 24 балла
Физика
Сколько холодной воды при температуре 8°С нужно добавить к 80 л горячей воды при 90°??,чтобы подготовить ванну с температурой воды 30°С? Помогите пожалуйста даю 24 балла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Мг=80кг ΔТг=-50 ΔТх=22 Найти: Мх-? Решение: Первый зкон термодинамики: Q1+Q2=0 Св*Мх*22-Св*Мг*50=0 Разделим на Св. Мх*22=Мг*50 Мх=Мг*50/22 Мх=80*50/22 Мх=181 кг. Ответ: 181 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
ПОМОГИТЕ! Согласно правилам дорожного движения тормозная система легкового авт??мобиля считается исправной, если при торможении автомобиля, котор...
Геометрия
Математика