Сколько холодной воды при температуре 8°С нужно добавить к 80 л горячей воды при 90°??,чтобы подготовить ванну с температурой воды 30°С? Помогите пожалуйста даю 24 балла

Физика
Сколько холодной воды при температуре 8°С нужно добавить к 80 л горячей воды при 90°??,чтобы подготовить ванну с температурой воды 30°С? Помогите пожалуйста даю 24 балла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано  Мг=80кг ΔТг=-50 ΔТх=22 Найти: Мх-? Решение: Первый зкон термодинамики: Q1+Q2=0 Св*Мх*22-Св*Мг*50=0 Разделим на Св. Мх*22=Мг*50 Мх=Мг*50/22 Мх=80*50/22 Мх=181 кг. Ответ: 181 кг 
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