Сколько холодной воды при температуре 8°С нужно добавить к 80 л горячей воды при 90°??,чтобы подготовить ванну с температурой воды 30°С? Помогите пожалуйста даю 24 балла

Физика

Сколько холодной воды при температуре 8°С нужно добавить к 80 л горячей воды при 90°??,чтобы подготовить ванну с температурой воды 30°С? Помогите пожалуйста даю 24 балла

Автор: Гость