Составьте таблицу истинности для 3х монет (орел и решка). 2^3=8
Информатика
Составьте таблицу истинности для 3х монет (орел и решка). 2^3=8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Назовем монеты А, В, С Пусть 1-орел, 0-решка АВС 000 (все монеты открыты решкой) 001 010 и т.д.........до 111
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