Составьте таблицу истинности для 3х монет (орел и решка). 2^3=8

Информатика
Составьте таблицу истинности для 3х монет (орел и решка). 2^3=8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Назовем монеты  А, В, С Пусть 1-орел, 0-решка  АВС  000  (все монеты открыты решкой)  001  010 и т.д.........до 111    
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