Не относится к устному народному творчеству? рассказ, эпос, легенда, миф?

Литература
Не относится к устному народному творчеству? рассказ, эпос, легенда, миф?
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Автор: Гость
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Гость:
Рассказ. т.к это создавал автор
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