Не относится к устному народному творчеству? рассказ, эпос, легенда, миф?
Литература
Не относится к устному народному творчеству? рассказ, эпос, легенда, миф?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ. т.к это создавал автор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Даю 25 балов.Производительность машины для изготовления бутылок - 16 бутылок за 2 ми??уты. Какая производительность машины будет в сутки? Укажи вер...
Физика
Сколько холодной воды при температуре 8°С нужно добавить к 80 л горячей воды при 90°??,чтобы подготовить ванну с температурой воды 30°С? Помогит...