Сочинение по картине С.Герасимов "Церковь Покрова на Нерли"

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Сергей Васильевич Герасимов известный народный художник и живописец. Всю свою любовь к природе, а именно к пейзажам родным мест он показывал в своих картинах. «Церковь Покрова на Нерли» относится именно к таким произведениям. Она построена на берегу реки Нерли и просто восхищает всех своей красотой. Не остался равнодушным к такой красоте и Сергей Герасимов. На картине «Церковь Покрова на Нерли» хорошо показано, как среди светло-зелёной травы ярко выделяется синяя река, которая отражает белокурые, пушисто-белоснежные облака. Они очаровывают своей формой и беспорядочностью. Пушистые и могучие деревья, которые стоят возле церкви такие же высокие, как и она, что даже у неё увенчанный крест главка растворяется в воздухе и где-то высоко тает в небе. Церковь стоит на берегу холма, который окутывается рекой Нерль. Этот собор отлично выделяется в этой картине, поскольку церковь находится на середине картины и берёт всё внимание на себя. Храм белокаменный, с изящными формами и фиолетовыми куполами, но здесь они золотые, потому что отражают яркие лучи солнца. Мне понравилась картина «Церковь Покрова на Нерли» тем, что здесь использовались теплые и яркие тона красок. Здесь очень точно выражена ясная погода и необыкновенная, чуткая тишина.