Как обозначаться нуклеиды

Физика
Как обозначаться нуклеиды
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть два вида нуклеиновых кислот:ДНК и РНК Каждый нуклеотид состоит из азотистого основания( у ДНК это аденин,гуанин,цитозин,тимин) ( РНК это аденин,гуанин,цитозин и урацил),углевода(моносахарида-рибозы или дезоксирибозы) и остатков фосфорной кислоты(от 1до 3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение по картине С.Герасимов "Церковь Покрова на Нерли"
Ответить
Русский язык
Предложение-это слово или
Ответить
Математика
Решите log3 243-log3 3
Ответить
География
На какие типы подразделятся земная кора в зависимости от состава и структуры? дай??е краткое описание.
Ответить
Информатика
Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 40 строк, в ??аждой строке 40 символов. В одном из представлений Unicode к...
Ответить