Как обозначаться нуклеиды
Физика
Как обозначаться нуклеиды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть два вида нуклеиновых кислот:ДНК и РНК Каждый нуклеотид состоит из азотистого основания( у ДНК это аденин,гуанин,цитозин,тимин) ( РНК это аденин,гуанин,цитозин и урацил),углевода(моносахарида-рибозы или дезоксирибозы) и остатков фосфорной кислоты(от 1до 3)
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