1) Укажите функции молекулы РНК 2) Типы РНК по выполняемым функциям
Биология
1) Укажите функции молекулы РНК 2) Типы РНК по выполняемым функциям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РНК бывает 3-х видов: 1) Рибосомная (р-РНК). Её функция - входит в состав рибосом. 2) Информационная (и-РНК). Её функция - это перенос информации ДНК к месту синтеза белка 3) Транспортная (т-РНК). Её функция - этот перенос аминокислот с рибосом к месту синтеза белка.
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