Помогите составить 5 предложений вопросительных и 5 отрицательных со словом Wear и 10 обычных в Present Simple and Present Continious

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Помогите составить 5 предложений вопросительных и 5 отрицательных со словом Wear и 10 обычных в Present Simple and Present Continious

Автор: Гость