Установи соответствие между словами и их значением к каждой позиции из первого столбика подбери соответствующую позицию из второго столбика СЛОВО А) экзотариум Б) вольер ЗНАЧЕНИЕ 1) павильон с морскими животными 2) застек...
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Установи соответствие между словами и их значением к каждой позиции из первого столбика подбери соответствующую позицию из второго столбика СЛОВО А) экзотариум Б) вольер ЗНАЧЕНИЕ 1) павильон с морскими животными 2) застеклённое помещение для выращивания теплолюбивых растений и содержания экзотических животных тропического и субтропического климата 3)площадка для содержания животных огражденная металлической сеткой 4)площадка для игры в мяч ограждённая металлической сеткой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
насколько я помню) ответ такой А-2, Б-3
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