Установи соответствие между словами и их значением к каждой позиции из первого столбика подбери соответствующую позицию из второго столбика СЛОВО А) экзотариум Б) вольер ЗНАЧЕНИЕ 1) павильон с морскими животными 2) застек...

Русский язык

Установи соответствие между словами и их значением к каждой позиции из первого столбика подбери соответствующую позицию из второго столбика СЛОВО А) экзотариум Б) вольер ЗНАЧЕНИЕ 1) павильон с морскими животными 2) застеклённое помещение для выращивания теплолюбивых растений и содержания экзотических животных тропического и субтропического климата 3)площадка для содержания животных огражденная металлической сеткой 4)площадка для игры в мяч ограждённая металлической сеткой

Автор: Гость