При движении против течения реки расстояние 88 км моторная лодка проходит за 8 часов . какова скорость лодки в стоячей воде , если плот то же расстояние проходит за 22 часа ? подробно с рисунком

Математика

При движении против течения реки расстояние 88 км моторная лодка проходит за 8 часов . какова скорость лодки в стоячей воде , если плот то же расстояние проходит за 22 часа ? подробно с рисунком

Автор: Гость