При движении против течения реки расстояние 88 км моторная лодка проходит за 8 часов . какова скорость лодки в стоячей воде , если плот то же расстояние проходит за 22 часа ? подробно с рисунком

Математика
При движении против течения реки расстояние 88 км моторная лодка проходит за 8 часов . какова скорость лодки в стоячей воде , если плот то же расстояние проходит за 22 часа ? подробно с рисунком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
88 : 22 = 4 км/ч - скорость плота по течению, значит это скорость течения. 88 : 8 = 11 км/ч - скорость лодки против течения. 11 + 4 = 15 км/ч - скорость лодки в стоячей воде.
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