Стих с приставками при пре

Гость: Гость:

Я В ФАНТАСТИЧЕСКОЙ СТРАНЕ! Я в фантастической стране! Попал туда в ПРЕкрасном сне. ПРЕнеобычный сон, ну очень. В ракете ПРИгрунтился точно. Сияет светом розовым планета, Похожая на Марс по всем приметам. ПРИкрыл глаза, боясь вспугнуть виденье. Чуть ПРИоткрыл и , будто наважденье, ПРИблизились два существа ПРЕдлинных, Колючки ПРИлепились к ним обильно. ПРЕграды из камней ПРЕодолели, ПРЕтонкими вдруг голосочками запели. ПРИслушался я к песням их красивым, ПРЕсладкий звук! Но тут рубин массивный Упал, ПРИжав траву, меня коснулся... От страха закричав, я сразу же проснулся.