Стих с приставками при пре

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Стих с приставками при пре
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я В ФАНТАСТИЧЕСКОЙ СТРАНЕ!  Я в фантастической стране!  Попал туда в ПРЕкрасном сне.  ПРЕнеобычный сон, ну очень.  В ракете ПРИгрунтился точно.  Сияет светом розовым планета,  Похожая на Марс по всем приметам.  ПРИкрыл глаза, боясь вспугнуть виденье.  Чуть ПРИоткрыл и , будто наважденье,  ПРИблизились два существа ПРЕдлинных,  Колючки ПРИлепились к ним обильно.  ПРЕграды из камней ПРЕодолели,  ПРЕтонкими вдруг голосочками запели.  ПРИслушался я к песням их красивым,  ПРЕсладкий звук! Но тут рубин массивный  Упал, ПРИжав траву,  меня коснулся...  От страха закричав, я сразу же проснулся.
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