Я стал наконец надеяться, что когда Гез очнется - если только он сможет очнуться, - ?? сумею заставить его искупить дикую выходку, в которой он едва не раскаивается уже теперь. В этом предложении найдите синонимы к словам гру...

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Я стал наконец надеяться, что когда Гез очнется - если только он сможет очнуться, - ?? сумею заставить его искупить дикую выходку, в которой он едва не раскаивается уже теперь. В этом предложении найдите синонимы к словам грубый, необузданный поступок.
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Автор: Гость
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Гость:
Грубый, необузданный.- дикая выходка.
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