Решите плиз! Очень нужно! : Периметр треугольника МНК равен 14,9 см. МН меньше МК в 1,5 раза, а НК больше МК на 0,5 см. Найдите длину каждой стороны.

Математика

Решите плиз! Очень нужно! : Периметр треугольника МНК равен 14,9 см. МН меньше МК в 1,5 раза, а НК больше МК на 0,5 см. Найдите длину каждой стороны.

Автор: Гость