Решите плиз! Очень нужно! : Периметр треугольника МНК равен 14,9 см. МН меньше МК в 1,5 раза, а НК больше МК на 0,5 см. Найдите длину каждой стороны.

Математика
Решите плиз! Очень нужно! : Периметр треугольника МНК равен 14,9 см. МН меньше МК в 1,5 раза, а НК больше МК на 0,5 см. Найдите длину каждой стороны.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a = mh b = hk c = mk a+b+c=14.9 c = 1.5*a b = c + 0.5 ⇒ b = 1.5*a + 0.5 a + 1.5*a + 0.5 + 1.5*a = 14.9 4*a = 14.4 a = 3.6 c = 5.4 b = 5.9
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