Почему не нужно использовать"лишнии слова"

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Почему не нужно использовать"лишнии слова"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря в каком смысле.  Если по отношению к человеку,  то это его может обидеть.  Лучше промолчать, а не высказывать какую  либо агрессию  к собеседнику. 
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