Почему не нужно использовать"лишнии слова"
Русский язык
Почему не нужно использовать"лишнии слова"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря в каком смысле. Если по отношению к человеку, то это его может обидеть. Лучше промолчать, а не высказывать какую либо агрессию к собеседнику.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Знайти об’єм судини, в якій 1,4 кг азоту знаходиться під тиском 4·10^(6)Па і температу??і 560 К. 10^(6) в скобках степень
Математика
Решите плиз! Очень нужно! : Периметр треугольника МНК равен 14,9 см. МН меньше МК в 1,5 раза, а НК больше МК на 0,5 см. Найдите длину каждой стор...
Алгебра
Українська мова