Я захожу в зоопарк в зоопарке 4 бегемота 3 льва 7 носорогов и 2 жирафа сколько ног в зоопарке (здесь есть подох)

Математика

Я захожу в зоопарк в зоопарке 4 бегемота 3 льва 7 носорогов и 2 жирафа сколько ног в зоопарке (здесь есть подох)

Автор: Гость