Я захожу в зоопарк в зоопарке 4 бегемота 3 льва 7 носорогов и 2 жирафа сколько ног в зоопарке (здесь есть подох)
Математика
Я захожу в зоопарк в зоопарке 4 бегемота 3 льва 7 носорогов и 2 жирафа сколько ног в зоопарке (здесь есть подох)
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